Le gouvernement guinéen a présenté ses vœux de Nouvel An au président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Lors de cette occasion, le Premier ministre, Bah Oury, a réaffirmé sa détermination à œuvrer sans relâche pour le bien-être des citoyens, en mettant en avant les efforts continus du gouvernement pour améliorer la vie quotidienne et soutenir les aspirations du peuple guinéen.

Dans son discours, Bah Oury a affirmé que les efforts engagés par les autorités de la transition ont fait de 2024 une année au cours de laquelle “l’activité économique a été dynamique et prometteuse, avec un environnement politique stable et une activité sociale à la fois joyeuse, mais quelquefois triste, comme le drame de N’zérékoré et les nombreux accidents de la route, les drames liés aux incendies, entre autres.”

Selon le chef du gouvernement, grâce à la bienveillante vision du général Mamadi Doumbouya, “la paix et la stabilité se sont consolidées”, et le pays poursuit la mise en place des bases de son développement. “Nous pouvons être fiers de l’ensemble des actions conduites en 2024”, affirme Bah Oury.

Le premier ministre réitère son engagement à servir le pays et à tout mettre en œuvre avec enthousiasme et énergie positive pour assurer le bien-être des citoyens pour les années à venir. Il promet également de garantir le rayonnement de la Guinée et sa confiance au plan national et international. “Nous restons confiants qu’aucune fatalité ne pourrait nous conduire à l’échec”, a-t-il conclu.