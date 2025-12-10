Le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD), à travers la Direction générale de la Promotion de la Citoyenneté et de la Paix (DGCIP), a lancé ce mercredi 10 décembre 2025 un atelier national destiné aux signataires du Pacte d’entente nationale pour la paix. Cette formation de trois jours vise à renforcer les capacités des participants en matière de prévention et de gestion des conflits.

Animée par deux facilitateurs reconnus pour leur expertise, la session réunit des représentants des autorités coutumières, religieuses et morales issus des quatre régions naturelles de Guinée. Durant l’atelier, ils seront formés aux mécanismes d’alerte précoce et de réponse rapide, à travers une approche participative alliant exposés théoriques, échanges interactifs et études de cas adaptées aux réalités locales.

Dans son discours, Amirou Diawara, directeur général de la Promotion de la Citoyenneté et de la Paix, a souligné que cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet AFISIT (Africaine pour le soutien des transitions inclusives), un programme conjoint de l’Union africaine et du PNUD visant à accompagner les pays africains en transition vers davantage de stabilité et de démocratie.

Il a rappelé l’importance de la vigilance en cette période sensible pour la Guinée : « La prévention des conflits n’est plus seulement une priorité : elle est devenue un impératif pour la stabilité et le développement. Nous avons l’obligation collective d’anticiper les risques et de renforcer nos mécanismes de réponse. »

Le directeur général a annoncé la mise en place d’un système national d’alerte précoce et de réponse rapide, destiné à identifier les zones à risque, analyser les signaux de vulnérabilité et intervenir rapidement lorsque la cohésion sociale est menacée.

Il a également salué l’implication des leaders communautaires, qu’il considère comme des acteurs essentiels du dialogue, de la médiation et de la prévention des tensions : « Vous êtes les premiers témoins et les premiers relais sur le terrain. Votre rôle est indispensable. »

Amirou Diawara n’a pas manqué de remercier le Président Mamadi Doumbouya, pour « son engagement constant en faveur de la réconciliation nationale, du dialogue et du vivre-ensemble ».

Représentant le ministre de l’Administration du territoire, le secrétaire général Mohamed Sikhé Camara a réaffirmé la volonté du gouvernement de consolider les mécanismes de prévention des crises.

Selon lui, « la prévention des conflits constitue aujourd’hui une priorité stratégique pour le gouvernement guinéen. Nous devons disposer d’outils crédibles, opérationnels et inclusifs pour anticiper les tensions et renforcer la résilience de nos communautés. »

Il a insisté sur la place prépondérante des leaders religieux et traditionnels dans la pacification des rapports sociaux, et les a encouragés à tirer pleinement profit de la formation : « Les compétences que vous renforcerez ici vous permettront d’identifier les signaux avant-coureurs, de proposer des actions adaptées et de contribuer durablement à la stabilité du pays. »

Le secrétaire général a enfin salué le leadership de la DGCIP ainsi que l’appui du PNUD et des partenaires internationaux.

Au nom du Secrétariat général des Affaires religieuses, le conseiller Mohamed Lamine Diallo a adressé un message fort en faveur de la paix et de la cohésion nationale. Il a rappelé que la prévention est un principe fondamental partagé par les religions :« Islam comme christianisme nous enseignent qu’il vaut mieux prévenir que guérir. La paix est une denrée commune que nous devons protéger à tout prix. »

Il a également insisté sur le devoir moral des leaders religieux :« Nous ne travaillons pas pour être gentils ; c’est un devoir spirituel et communautaire. Celui qui ne se préoccupe pas des difficultés de sa communauté ne peut prétendre être un vrai guide. »