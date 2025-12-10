Conformément à une résolution adoptée le 15 décembre 2024, la CEDEAO a validé un ensemble de mesures visant à alléger les taxes et redevances appliquées au transport aérien, avec pour objectif de réduire le prix des billets d’avion dans toute la région à compter du 1er janvier 2026.

Selon le dispositif approuvé, tous les États membres devront supprimer les taxes sur le transport aérien et appliquer une réduction de 25 % sur les redevances passagers et de sécurité, conformément à un Acte additionnel relatif aux redevances, taxes et frais aéronautiques.

“Cette décision répond aux préoccupations de longue date concernant le coût élevé des voyages en Afrique de l’Ouest, qui a freiné le tourisme, le commerce et la libre circulation des personnes et des biens”, souligne le communiqué de la CEDEAO.

La Commission de l’organisation régionale sera chargée du suivi de cette réforme à travers un Mécanisme régional de surveillance économique du transport aérien. Les autorités communautaires espèrent qu’elle se traduira par une baisse effective des tarifs, une augmentation du trafic de passagers, un renforcement des compagnies aériennes régionales et une intégration économique accrue au sein de l’espace ouest-africain.