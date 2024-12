Suite à l’annonce du préavis de grève, lundi, par le secrétaire général de l’Office Guinéen de Publicité (OGP), le syndicat de l’OGP a exprimé son désaccord et apporté son soutien au directeur général, Mandian Sidibé. Dans une déclaration publiée ce mardi 10 décembre 2024, des membres du syndicat dénoncent la démarche de leur secrétaire général et exigent sa démission.

DÉCLARATION

Nous, membres du syndicat de l’Office Guinéen de Publicité, tenons à exprimer publiquement notre désaccord avec la déclaration faite le 9 décembre 2024 par le secrétaire général, en soutien au directeur général de l’OGP.

Cette déclaration, émise de manière unilatérale, va à l’encontre des principes fondamentaux de défense des intérêts des travailleurs. En choisissant de soutenir une gestion qui divise et méprise les droits des employés, le secrétaire général s’est éloigné de sa mission première : celle de représenter et protéger le personnel.

Face à cette trahison manifeste, nous estimons qu’il n’est plus apte à assurer ses fonctions avec impartialité et transparence. Par conséquent, nous demandons sa démission immédiate afin de restaurer la crédibilité et l’intégrité du syndicat.

Nous réaffirmons également notre soutien total au collectif des employés et à leurs revendications légitimes : paiement des arriérés de salaires et des cotisations sociales, équité dans les nominations et transparence dans la gestion.

L’heure est à l’unité et à la solidarité. Nous invitons tous les travailleurs à se mobiliser pour défendre leurs droits et garantir un avenir meilleur pour l’OGP.

Fait à Conakry, le 10 décembre 2024.