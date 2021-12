Il y a près de quatre mois que les agents vaccinateurs sélectionnés dans la lutte contre le coronavirus, ne sont pas entrés en possession de leurs primes. Ces médecins affirment se retrouver dans une situation difficile.

Invité sur cette actualité, ce vendredi 10 décembre 2021, dans l’émission Mirador sur la radio Fim, le Dr Kaba, un des agents vaccinateurs, a prévenu les autorités sanitaires. Le médecin a fait savoir que la situation de la prise en charge du Covid-19 est au ralenti en Guinée, depuis le renversement du régime Condé. Une situation qu’il a déplorée.

«A date, on a 50 à 60 patients hospitalisés qui sont dans les centres de traitement et il y en a aussi qui sont en réanimation. Ça, ça doit interpeller tout le monde. Nous savons que le Covid-19 existe bien et il faut vraiment s’y atteler. Et les agents qui travaillent dans ce sens sont laissés pour compte», a livré ce médecin.

Au nom des agents vaccinateurs, le docteur Kaba a apprécié les démarches des autorités guinéennes, mais, précise-t-il:«Nous pensons qu’elles doivent prioriser la lutte contre le Covid-19. Nous interpellons les autorités à ne pas recevoir les vaccins à l’aéroport. Plus de 300 000 doses sont stockées et il y a le risque d’expiration de ces vaccins, parce que, les agents vaccinateurs sont à la maison. Depuis trois mois ces agents ne sont pas payés alors qu’il y a des pères de famille parmi eux. Ces agents ont accompagné les nouvelles autorités, ils n’ont fait aucune manifestation pour réclamer leurs argents. Aujourd’hui, si la transition guinéenne se veut être pacifique, il faut payer ces agents vaccinateurs. Si nous sortons dans les rues pour réclamer nos arriérés, la transition va chauffer.»

A l’occasion de la cérémonie de passation de service entre le Directeur général entrant et celui sortant de l’ANSS, le ministre de la Santé, Mamadou Pethé Diallo, a annoncé la disponibilité des primes desdits agents. Cinq jours après, les agents continuent toujours à les réclamer.