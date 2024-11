Le Premier ministre a présidé ce dimanche 10 novembre 2024, la cérémonie d’inauguration de la première unité d’assemblage d’ordinateurs portables fabriqués en Guinée, à l’Institut Supérieur de Technologie (IST) de Mamou.

Fruit d’une collaboration stratégique entre le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (à travers l’IST de Mamou), l’entreprise chinoise Green View, et le partenaire local Guinea Technologie Innovation (GTI), le projet s’inscrit dans la vision du président de la transition et fait partie intégrante du Projet Simandou 2040.

Le département dirigé par le Ministre Alpha Bacar Barry et ses partenaires concrétisent ainsi l’ambition de produire un ordinateur portable en Guinée, une première qui symbolise la détermination du pays à devenir un acteur technologique en Afrique de l’Ouest.

Alpha Bacar Barry qui a qualifié ce moment d’historique, non pas seulement pour la prouesse technique que représente l’assemblage de ces laptops, mais pour le changement de paradigme qu’il incarne, a également souligné la nécessité pour la Guinée de maîtriser la chaîne de fabrication des technologies afin de répondre aux besoins de résilience économique.

Ce projet marque également le début d’une ambition plus vaste : faire de Mamou un hub technologique surnommé “Mamou Valley”.

L’objectif est de créer un écosystème où les institutions académiques et les entreprises technologiques travailleront en synergie pour encourager l’innovation.

Selon le ministre Alpha Bacar Barry, le gouvernement s’engage aussi à reverser 25% des revenus miniers à l’éducation, une mesure qui vise à former un capital humain capable de répondre aux défis technologiques du pays.

« Nous devons cesser de regarder le futur avec scepticisme et commencer à bâtir, ici, et maintenant une Guinée forte, prospère et technologique», a déclaré le premier ministre Bah Oury affirmant que la Guinée est en train de redéfinir son futur à travers ce genre de réalisations.

Il a aussi invité la jeunesse et la diaspora guinéenne à une prise de conscience collective pour voir en la Guinée une terre d’opportunités.