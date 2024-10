Alors que les négociations avec le gouvernement sont dans l’impasse, le Syndicat National Autonome de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (SENASURS) menace de déclencher une grève générale illimitée, à la veille de la rentrée universitaire prévue le 14 octobre 2024.

Dans un communiqué publié ce jeudi 10 octobre 2024, le SENASURS déplore l’absence de réponse favorable à ses revendications de longue date, malgré les multiples discussions engagées avec les autorités compétentes. Le syndicat rappelle qu’une délégation a rencontré, ce mercredi, les responsables du ministère de la Fonction Publique afin de réitérer sa position ferme sur ces points.

Face à l’inertie du gouvernement, le SENASURS lance un ultimatum : “Sans arrêté d’engagement à la fonction publique pour les homologues enseignants et chercheurs, sans application du décret de rémunération et sans solution pour le reclassement des enseignants concernés d’ici au vendredi 11 octobre 2024, le syndicat se réserve le droit de lever la suspension de son mot d’ordre de grève générale illimitée. En conséquence, les établissements d’enseignement supérieur, de recherche et les centres de documentation ne rouvriront pas leurs portes”, prévient l’organisation.

Dans cette perspective, une « alerte maximale » a été adressée aux présidents des coordinations régionales, aux secrétaires généraux des sections et aux représentants des délégations locales afin de remobiliser l’ensemble des membres et de se tenir prêts à suivre le mot d’ordre de grève dès la fin de cette semaine.

Le SENASURS exprime son exaspération face au manque de réactivité du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI) et appelle les autorités à une prise en charge urgente de ses revendications pour éviter une crise majeure dans le secteur de l’enseignement supérieur.