Le mercredi 09 septembre 2024, l’Institut Supérieur des Arts Mory Kanté de Dubréka a inauguré ses nouvelles infrastructures modernes, marquant une étape clé dans son développement. Portée par le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Alpha Bacar Barry, cette initiative s’inscrit dans sa volonté de redynamiser l’enseignement supérieur en Guinée, en dotant les établissements de moyens adaptés pour former les talents de demain.

Parmi les réalisations notables, un bloc pédagogique composé de 14 salles de classe ultramodernes, un studio de production à la pointe de la technologie, ainsi qu’une salle dédiée aux Pôles de valorisation de l’innovation et de l’entrepreneuriat (Pôle Vie). Ces infrastructures, répondant aux standards internationaux, reflètent la volonté de bâtir un système éducatif innovant, à la hauteur des attentes des étudiants et des professionnels du secteur artistique et entrepreneurial.

Avec ces améliorations, Alpha Bacar Barry confirme sa vision audacieuse d’un enseignement supérieur performant, contribuant à l’émergence de talents et à l’essor de la créativité en Guinée.