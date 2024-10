Alors que le ministère de l’Énergie, à travers la Société Électricité de Guinée (EDG), a annoncé le début de l’installation de compteurs prépayés sur toute l’étendue du territoire national à partir de ce mois d’octobre, .l’Union pour la défense des consommateurs de Guinée (UDCG) condamne cette décision et exige le respect des droits des consommateurs.

Le président de l’UDCG, M’bany Sidibé, s’est dit surpris de constater que l’EDG, soutenue par le ministère de l’Énergie, tente d’imposer les compteurs prépayés aux consommateurs. « On ne comprend pas pourquoi, dans leur communication, ils ne parlent que du prépayé. C’est là qu’ils violent les droits fondamentaux des consommateurs, et c’est là que nous allons nous battre pour mettre fin à cela. Nous ne resterons jamais les bras croisés en assistant à cette situation dans notre pays », a-t-il averti, en soulignant qu’il appartient à l’Autorité de régulation de l’eau et de l’énergie de veiller sur ces questions, et non au ministère.

« Il existe une loi qui a créé une autorité de régulation de l’eau et de l’énergie. Cela signifie que toutes ces questions doivent être régulées. Mais l’EDG ne peut pas, tout d’un coup, décider de tout changer. Pour nous, cela est inacceptable », a ajouté M. Sidibé.

Lors d’une récente rencontre avec le ministre de l’Énergie, l’Union pour la défense des consommateurs a plaidé pour que l’abonnement soit personnalisé, que le prix du kilowattheure soit revu à la baisse, et que tous les consommateurs puissent choisir entre le prépayé et le postpayé. M’bany Sidibé espère que ces revendications seront prises en considération dans les prochains jours.