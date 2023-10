Dans le cadre de la poursuite des témoignages des victimes du massacre du 28 septembre, une des gardes rapprochées de Cellou Dalein Diallo a comparu devant le criminel de Dixinn ce mardi 10 octobre 2023. Amadou Djouma Diallo affirme que des leaders ont été sauvés par le commandant Toumba Diakité.

Né en 1978 à Conakry, Mamadou Djouma Diallo explique dans son témoignage être victime de coups et blessures au stade. Il affirme aussi avoir vu le commandant Toumba volé au secours des leaders politiques.

«La veillée du 28 septembre, j’ai passé la nuit chez Cellou Dalein Diallo. Le matin les leaders Sidya, Cellou et Louceny Fall devaient se rendre chez Jean Marie Doré mais tous les véhicules n’étaient pas prêts, donc il fallait que certains partent avec les leaders et reviennent après nous chercher. Nous sommes restés à leur attendre mais ils ne revenaient pas donc nous avons décidé de cheminer. Dès que nous sommes sortis, on a aperçu une immense foule qui provenait de Hamdallaye, avec la foule nous sommes partis jusqu’au niveau de Dixinn terrasse, là-bas nous avons entendu des tirs de gaz, le Colonel Tiegboro était aussi présent sur les lieux. Je l’ai entendu dire que c’est fini, après il est parti vers l’université. Les leaders étaient bloqués juste devant l’université, nous nous sommes précipités pour aller les voir, nous les avons encerclés au niveau de la rentrée. À l’intérieur du stade nous sommes montés à la tribune avec les leaders, ils ont commencé a tiré les gaz, une fumée s’est dégagée, tout le monde était paniqué, nous avons essayé de sécuriser les leaders et c’est là que le commandant Toumba accompagné d’un groupe de militaires mixte est arrivé, il a demandé aux leaders de les suivre en insistant. On les a laissés partir. Avant notre arrivée, les leaders politiques étaient déjà dans une salle. J’ai été interpellé par deux bérets rouges, ils m’ont dépouillé ensuite ils m’ont déshabillé avant de me battre avec leur fusil, j’ai perdu connaissance à mon réveil, je me suis retrouvé entre des corps».

Poursuivant, cette victime affirme avoir vu une femme se faire brutaliser par les agents des forces de l’ordre.

«Vers la sortie, j’ai croisé une grande femme qui essayait de se sauver. Un gendarme a planté un couteau sur les fesses de cette femme, un autre est venu la poignardée au niveau du coup. Lorsque je l’ai vue se vider de son sang, j’ai pris peur. Je ne sais par quel miracle je suis sorti du stade».