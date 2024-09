Dans un message poignant et empreint de détermination, le rappeur Black M a exprimé son désir ardent de participer au gigantesque projet minier de Simandou, situé en Guinée. Selon ses propres termes, il se considère comme “un enfant du pays” dont la contribution et les sacrifices n’ont pas été reconnus à leur juste valeur.

Le projet Simandou est l’un des plus grands projets miniers au monde. Ces deux dernières années, il a connu des avancées considérables, et la production du minerai de fer est annoncée pour 2025. Ce projet génère des ressources dont les Guinéens devraient tirer profit. “Je suis un enfant du pays, ils veulent me le faire payer, mais ils ne savent pas que je suis béni et je n’ai rien sous l’oreiller”, a-t-il déclaré dans un single disponible sur sa chaîne YouTube.

Dans une rétrospective personnelle, l’auteur de l’album “Les yeux plus gros que le monde” admet avoir connu des moments difficiles et des conflits avec ses frères guinéens.

Black M a également évoqué le pillage des ressources et l’absence de soutien pour les nationaux face aux défis économiques et politiques. Son appel, bien que teinté de nostalgie et de frustration, est clair : il veut obtenir une part équitable du projet Simandou, qu’il considère comme un symbole de la richesse de son pays. “On ira jusqu’au bout quoi qu’il en coûte, je connais mon histoire, je veux ma part de Simandou. Merci pour les travaux, merci beaucoup”, conclut-il, faisant référence à son engagement à défendre ses droits et ceux de sa communauté.

Ce coup de gueule de Black M met en lumière les tensions croissantes autour de la gestion des ressources naturelles en Afrique, soulignant la nécessité d’une répartition plus équitable des bénéfices pour les citoyens locaux.