La semaine dernière, le porte-parole du gouvernement avait accusé les organisations de défense des droits humains de “construire un discours éloigné de la réalité” guinéenne. Amnesty international Guinée a répondu aux critiques formulées par le gouvernement concernant ses rapports accablants sur les droits de l’homme durant la transition.

En réponse aux accusations du porte-parole du gouvernement, le président d’Amnesty International Guinée a réaffirmé l’engagement de son organisation envers “la rigueur et l’impartialité”. Il a expliqué que les rapports sont basés sur “des témoignages, des confrontations d’informations, des récits de victimes et des documents, et non sur des rumeurs”.

Il a ensuite souligné que chaque rapport est envoyé au gouvernement deux mois avant publication pour permettre aux départements concernés de répondre. “Si l’État n’a pas lu nos rapports ni répondu, cela peut fausser sa perception de la situation”, a-t-il affirmé.

Abdoul Aziz Diallo a insisté sur le professionnalisme d’Amnesty, soulignant son respect des normes éthiques et déontologiques. “À Amnesty, nous suivons les principes, procédures et lois nationales, ainsi que les traités et conventions internationaux.”

Il a également invité le gouvernement à collaborer avec les organisations de la société civile au lieu de les critiquer. “Les organisations de la société civile ont pour rôle de faire du plaidoyer et d’alerter l’État sur les problèmes existants”, a-t-il déclaré, ajoutant que les autorités devraient favoriser le partenariat pour améliorer la situation des droits humains en Guinée.

Le président d’Amnesty Guinée a conclu en soulignant que la méthodologie et l’impartialité d’Amnesty sont reconnues depuis près de 70 ans, et que les critiques du gouvernement devraient être perçues comme une opportunité d’améliorer les pratiques et de respecter les engagements internationaux en matière de droits humains.