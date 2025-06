À quelques jours du démarrage effectif des examens nationaux session 2025, le directeur communal de l’Éducation de Matoto, Sékou Kaba, a fait le point sur l’état d’avancement des préparatifs dans sa circonscription.

« La commune de Matoto affiche une organisation bien avancée. Tout est mis en œuvre pour garantir une évaluation transparente et crédible », à déclaré Sékou Kaba, au micro de GuineeGOUV.

Selon lui, les dispositions administratives sont presque toutes finalisées : procès-verbaux, listes de surveillants, actes d’engagement, fiches de surveillance… tout a été préparé et distribué aux structures concernées. Les cartes d’examen du Certificat d’Études Élémentaires (CEE) sont déjà dans les centres. Seuls quelques éléments logistiques, notamment les cahiers de brouillon, restent attendus dans les prochaines heures.

Pour cette session 2025, la commune de Matoto enregistre 30 522 candidats inscrits au CEE, 23 944 au BEPC et 12 972 au baccalauréat. Avec plus de 67 000 candidats au total, il affirme que “Matoto demeure la circonscription éducative la plus dense du pays.”

« Cela représente une charge importante en termes d’organisation, mais nous sommes confiants. Toutes les équipes sont mobilisées et les chefs de centre sont déjà à pied d’œuvre pour assurer la gestion logistique et pédagogique à chaque niveau d’examen », a rassuré M. Kaba.

La vigilance, précise-t-il, sera renforcée comme chaque année, voire davantage.

L’exigence de neutralité est claire : tous les candidats doivent bénéficier des mêmes chances.

« Ceux qui auront travaillé seront récompensés. Ceux qui n’auront pas fourni les efforts nécessaires devront redoubler. Nous voulons un système juste, méritocratique et crédible, à l’image de la vision du Président de la République et du ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation. Matoto reste un maillon essentiel de notre système éducatif », a-t-il conclu.