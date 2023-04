Décidément les Forces vives de Guinée ne comptent plus donner du temps à la junte dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya, dans le cadre de l’examen de leurs préalables. Une rencontre entre les deux protagonistes (Gouvernement -FVG) est prévue le mercredi 12 avril au Centre islamique de Donka. D’ores et déjà, les acteurs membres des FVG donnent un ultimatum aux autorités.

À plusieurs reprises, les forces vives de Guinée ont accepté de renoncer à leurs manifestations pour donner une chance au dialogue. Par cet acte, les acteurs sociopolitiques disent prouver à l’opinion nationale et internationale qu’ils sont disposés à dialoguer mais, « les gens là ne veulent pas dialoguer, ils veulent juste jouer sur le temps», nous a confié une source proche des Forces vives.

Notre source nous confie que s’il n’y a aucune issue favorable lors de la prochaine rencontre avec le PM prévue mercredi, « on sera obligé d’user de nos droits après le Ramadan. Et si on sort dans la rue, on ne rentrera pas tant que les préalables ne seront pas acceptés ».