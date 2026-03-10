À un peu plus de deux mois des élections législatives et communales prévues le 24 mai 2026, le président Mamadi Doumbouya, a fixé par décret la répartition des sièges de la future Assemblée nationale par circonscription électorale.
Selon le texte présidentiel, 147 députés composeront le prochain Parlement guinéen. Parmi eux, 98 seront élus au scrutin majoritaire uninominal ou plurinominal, conformément aux dispositions du Code électoral.
Une répartition basée sur le poids démographique
Le décret précise que le nombre de députés par circonscription varie entre un et cinq, en fonction de la population de chaque localité.
Pour établir cette répartition, les autorités se sont appuyées sur les données du Recensement général de la population et de l’habitation 2025. Le quotient démographique de référence a été fixé à 186 395 habitants.
Ainsi, toute circonscription dont la population est inférieure à ce seuil obtient un député, tandis que celles qui le dépassent peuvent bénéficier de plusieurs sièges, dans la limite de cinq représentants.
Kankan et Siguiri les plus représentées
Dans cette nouvelle configuration, certaines circonscriptions disposent d’une représentation plus importante en raison de leur poids démographique. C’est notamment le cas de Kankan et Siguiri, qui obtiennent cinq députés chacune, soit le maximum prévu par le décret.
D’autres grandes circonscriptions, telles que Nzérékoré, Kindia ou encore Boké, bénéficieront également de plusieurs représentants au sein de la future Assemblée nationale.
Conakry répartit ses sièges
Dans la capitale, Conakry, les communes et nouvelles circonscriptions administratives se partagent plusieurs sièges. Gbessia disposera de trois députés, tandis que Tombolia, Lambanyi, Sonfonia, Kagbelen, Sanoyah et Matoto auront chacune un à deux représentants selon leur poids démographique.
Les circonscriptions de Kaloum, Dixinn, Matam, Ratoma, Kassa et Manéah disposeront quant à elles d’un seul député.
Une représentation pour la diaspora
Le décret prévoit également une représentation de la diaspora guinéenne. Quatre députés seront élus dans les circonscriptions des ambassades et consulats, réparties par grandes zones géographiques : Europe, Asie, Amérique et Afrique, chacune disposant d’un siège.
Répartition régionale des sièges
La répartition par région administrative se présente comme suit :
Région de Nzérékoré :
Nzérékoré : 4 députés
Youmou : 1 député
Lola : 1 député
Beyla : 3 députés
Guéckédou : 2 députés
Macenta : 2 députés
Région de Faranah :
Kissidougou : 2 députés
Faranah : 2 députés
Dabola : 2 députés
Dinguiraye : 2 députés
Région de Kankan :
Kankan : 5 députés
Siguiri : 5 députés
Mandiana : 4 députés
Kérouané : 2 députés
Kouroussa : 2 députés
Région de Mamou :
Dalaba : 1 député
Mamou : 2 députés
Pita : 2 députés
Région de Labé :
Labé : 3 députés
Koubia : 1 député
Lélouma : 1 député
Mali : 2 députés
Tougué : 1 député
Région de Kindia :
Kindia : 4 députés
Coyah : 2 députés
Dubréka : 3 députés
Forécariah : 2 députés
Télimélé : 2 députés
Région de Boké :
Boké : 4 députés
Boffa : 2 députés
Fria : 1 député
Koundara : 1 député
Gaoual : 1 député
Région de Conakry :
Kassa : 1 député
Kaloum : 1 député
Dixinn : 1 député
Matam : 1 député
Gbessia : 3 députés
Matoto : 1 député
Tombolia : 2 députés
Lambanyi : 2 députés
Ratoma : 1 député
Sonfonia : 2 députés
Kagbelen : 2 députés
Sanoyah : 2 députés
Manéah : 1 député
Cette décision s’inscrit dans les préparatifs des élections législatives et communales du 24 mai 2026, considérées comme une étape majeure du processus de transition politique en Guinée, engagé depuis l’arrivée au pouvoir des autorités de transition dirigées par le président Mamadi Doumbouya.