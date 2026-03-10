À un peu plus de deux mois des élections législatives et communales prévues le 24 mai 2026, le président Mamadi Doumbouya, a fixé par décret la répartition des sièges de la future Assemblée nationale par circonscription électorale.

Selon le texte présidentiel, 147 députés composeront le prochain Parlement guinéen. Parmi eux, 98 seront élus au scrutin majoritaire uninominal ou plurinominal, conformément aux dispositions du Code électoral.

Une répartition basée sur le poids démographique

Le décret précise que le nombre de députés par circonscription varie entre un et cinq, en fonction de la population de chaque localité.

Pour établir cette répartition, les autorités se sont appuyées sur les données du Recensement général de la population et de l’habitation 2025. Le quotient démographique de référence a été fixé à 186 395 habitants.

Ainsi, toute circonscription dont la population est inférieure à ce seuil obtient un député, tandis que celles qui le dépassent peuvent bénéficier de plusieurs sièges, dans la limite de cinq représentants.

Kankan et Siguiri les plus représentées

Dans cette nouvelle configuration, certaines circonscriptions disposent d’une représentation plus importante en raison de leur poids démographique. C’est notamment le cas de Kankan et Siguiri, qui obtiennent cinq députés chacune, soit le maximum prévu par le décret.

D’autres grandes circonscriptions, telles que Nzérékoré, Kindia ou encore Boké, bénéficieront également de plusieurs représentants au sein de la future Assemblée nationale.

Conakry répartit ses sièges

Dans la capitale, Conakry, les communes et nouvelles circonscriptions administratives se partagent plusieurs sièges. Gbessia disposera de trois députés, tandis que Tombolia, Lambanyi, Sonfonia, Kagbelen, Sanoyah et Matoto auront chacune un à deux représentants selon leur poids démographique.

Les circonscriptions de Kaloum, Dixinn, Matam, Ratoma, Kassa et Manéah disposeront quant à elles d’un seul député.

Une représentation pour la diaspora

Le décret prévoit également une représentation de la diaspora guinéenne. Quatre députés seront élus dans les circonscriptions des ambassades et consulats, réparties par grandes zones géographiques : Europe, Asie, Amérique et Afrique, chacune disposant d’un siège.

Répartition régionale des sièges

La répartition par région administrative se présente comme suit :

Région de Nzérékoré :

Nzérékoré : 4 députés

Youmou : 1 député

Lola : 1 député

Beyla : 3 députés

Guéckédou : 2 députés

Macenta : 2 députés

Région de Faranah :

Kissidougou : 2 députés

Faranah : 2 députés

Dabola : 2 députés

Dinguiraye : 2 députés

Région de Kankan :

Kankan : 5 députés

Siguiri : 5 députés

Mandiana : 4 députés

Kérouané : 2 députés

Kouroussa : 2 députés

Région de Mamou :

Dalaba : 1 député

Mamou : 2 députés

Pita : 2 députés

Région de Labé :

Labé : 3 députés

Koubia : 1 député

Lélouma : 1 député

Mali : 2 députés

Tougué : 1 député

Région de Kindia :

Kindia : 4 députés

Coyah : 2 députés

Dubréka : 3 députés

Forécariah : 2 députés

Télimélé : 2 députés

Région de Boké :

Boké : 4 députés

Boffa : 2 députés

Fria : 1 député

Koundara : 1 député

Gaoual : 1 député

Région de Conakry :

Kassa : 1 député

Kaloum : 1 député

Dixinn : 1 député

Matam : 1 député

Gbessia : 3 députés

Matoto : 1 député

Tombolia : 2 députés

Lambanyi : 2 députés

Ratoma : 1 député

Sonfonia : 2 députés

Kagbelen : 2 députés

Sanoyah : 2 députés

Manéah : 1 député

Cette décision s’inscrit dans les préparatifs des élections législatives et communales du 24 mai 2026, considérées comme une étape majeure du processus de transition politique en Guinée, engagé depuis l’arrivée au pouvoir des autorités de transition dirigées par le président Mamadi Doumbouya.