Par décret lu à la télévision nationale ce mardi 10 février 2026, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a défini les services relevant de la Primature, des ministères ainsi que des secrétariats généraux, désormais intégrés à la structure officielle du gouvernement.

Il convient de rappeler que le gouvernement guinéen, dirigé par le Premier ministre Bah Oury, est composé de 29 ministères dont deux secrétariats généraux.

Les attributions de chaque département ministériel ont, par ailleurs, déjà été fixées par des textes antérieurs.