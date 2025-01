Le parti Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a réagi au communiqué du ministère de l’Administration et de la Décentralisation relatif au deuxième volet de l’évaluation des partis politiques. La formation politique pilotée par Cellou Dalein Diallo a pris acte de ce communiqué.

Le MATD indique que sur les 67 partis sous observation, à ce jour, seulement 40 partis politiques ont complètement finalisé leurs dossiers. En revanche, il reste encore 34 partis sur les 54 suspendus, qui n’ont pas fourni leurs dossiers. A travers un communiqué, le ministre Ibrahima Kalil Condé a invité les concernés à se régulariser avant la fin du moratoire de 3 mois qui prend fin le 31 janvier 2025.

L’UFDG dit avoir pris acte du communiqué du MATD, tout en rappelant que les Forces Vives de Guinée dont le parti est membre récusent la légitimité du CNRD et exigent une transition civile.

“Notre objectif demeure le retour rapide à l’ordre constitutionnel par des moyens pacifiques et conformes aux principes démocratiques”, a fait savoir Souleymane Souza Konaté, président de la Commission Communication de l’ANAD et conseiller chargé de communication de Cellou Dalein Diallo.

Il a précisé aussi que les restrictions sur les activités politiques et l’interdiction systématique des manifestations demeurent “illégales” et violent, non seulement, la Charte de la transition, mais aussi les lois internationales ratifiées par la Guinée. “Le respect tardif par le CNRD des règles qu’il a lui-même imposées ne saurait être présenté comme une avancée. Cela relève simplement de ses obligations.”