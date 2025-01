La nomination de Diallo Fatoumata Foula à la tête de la direction générale des Impôts marque une étape importante dans la réforme fiscale engagée par Président de la république, le Général d’armée Mamadi Doumbouya. Mais comme le dirait l’autre, aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années, âgée de 41 ans, mariée et mère de 2 enfants,Fatoumata Foula Diallo est une figure exemplaire de rigueur, de dévouement et de compétence dans le domaine fiscal.

Forte d’un brillant parcours académique appréciable ,cette brillante jeune dame est titulaire d’un master 2 en administration fiscale obtenu à l’Université Paris-Dauphine en 2014. Avant cela, elle avait décroché une maîtrise en sciences économiques et de gestion à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia, Conakry, en 2007.

Pour étoffer son bagage intellectuel,elle a suivi une formation en langue anglaise à l’Excellence Language Academy (ELA) d’Accra entre 2009 et 2011, démontrant ainsi une volonté d’élargir ses horizons professionnels et culturels. Ces qualifications solides constituent la pierre angulaire de son succès dans le domaine fiscal.

Avec plus de 15 ans d’expériences professionnelles,Diallo Fatoumata Foula a gravi tous les échelons au sein de la Direction Générale des Impôts. Depuis janvier 2023, elle occupait le poste stratégique de cheffe de service chargée de la gestion des dossiers des grandes entreprises tout en étant le point focal pour la mise en œuvre du Prix de Référence de la Bauxite.

Auparavant, elle avait occupé diverses responsabilités, notamment comme cheffe de section gestion des entreprises industrielles, cheffe de section des entreprises de BTP et chargée d’études à plusieurs niveaux. Ces expériences variées lui ont permis de développer une expertise approfondie dans la gestion des politiques fiscales des grandes entreprises, un domaine crucial pour l’économie guinéenne.

La quête de perfection de Diallo Fatoumata Foula se reflète également dans sa participation à plusieurs séminaires internationaux et stages de formation. Parmi ceux-ci, des conférences sur la fiscalité minière en Zambie, des séminaires de négociation de conventions fiscales organisés par des institutions comme l’OCDE, ou encore des formations en audit et maîtrise des risques à Paris. Cette soif d’apprentissage continu a renforcé sa capacité à répondre aux défis complexes liés à la gestion des impôts dans un contexte globalisé.

Première femme à occuper ce poste depuis la création de cette direction, la nomination de Diallo Fatoumata Foulah par le Président Mamadi Doumbouya traduit une confiance placée en sa capacité à piloter avec brio la politique fiscale de la Guinée. Avec une dame de rigueur aux commandes, la direction générale des Impôts est appelée à jouer un rôle clé dans l’amélioration de la collecte des recettes publiques et dans l’optimisation du système fiscal pour stimuler le développement économique du pays.

Diallo Fatoumata Foula incarne l’image d’une femme moderne, compétente et engagée pour le bien de son pays. Sa nomination à ce poste stratégique témoigne de la volonté des autorités de la transition de promouvoir des cadres compétents, capables de relever les défis économiques et fiscaux auxquels la Guinée est confrontée.

Avec son parcours exceptionnel et son engagement indéfectible, Fatoumata Foula Diallo est sans nul doute une figure inspirante pour toute une génération. Les attentes sont nombreuses mais son expérience et sa détermination augurent de belles perspectives pour l’administration fiscale guinéenne.

BAH Ahmadou Hamzah