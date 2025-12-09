Le Premier ministre de la République du Mali, Abdoulaye Maïga, est attendu à Conakry ce mardi 9 décembre 2025 pour une visite officielle de travail et d’amitié, annonce la Primature guinéenne.

Selon le communiqué, ce déplacement s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations historiques qui unissent les deux pays. La visite doit permettre d’approfondir la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs jugés stratégiques par les deux gouvernements.

Cette mission s’inscrit dans une série de rencontres diplomatiques engagées par la Guinée avec ses voisins. En juin dernier, le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, avait déjà effectué une visite de travail et d’amitié de deux jours à Conakry.