Les autorités militaires nigérianes ont apporté des éclaircissements après l’interception, par le Burkina Faso, d’un aéronef de type C-130 appartenant à l’Armée de l’air du Nigeria. L’incident, qualifié “d’acte inamical” par la Confédération de l’alliance des États du Sahel (AES), a suscité de vives réactions.

Selon l’AES, l’appareil transportait deux membres d’équipage et neuf passagers, tous militaires. Il a été contraint de se poser à Bobo-Dioulasso le 8 décembre 2025, alors qu’il traversait l’espace aérien burkinabè. L’AES affirme qu’une enquête “a permis de mettre en évidence l’absence d’autorisation de survol du territoire burkinabè pour cet appareil militaire”, dénonçant “avec la plus grande fermeté cette violation de son espace aérien et de la souveraineté de ses États membres”. La Confédération parle d’un “acte inamical mené au mépris du droit international et des règles internationales d’aviation civile et/ou militaire”.

Face à ces accusations, l’armée de l’air nigériane a réagi ce mardi. Dans un communiqué, son porte-parole, le commodore de l’air Ehimen Ejodame, explique que l’équipage « a rencontré un problème technique qui a nécessité un atterrissage de précaution à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, l’aérodrome le plus proche, conformément aux procédures de sécurité standard et aux protocoles aéronautiques internationaux ». Il précise également que « l’équipage est sain et sauf et a été chaleureusement accueilli par les autorités locales », rapporte le média nigérian Guardian.ng.

L’incident intervient dans un contexte de fortes tensions entre l’AES — composée du Mali, du Niger et du Burkina Faso, dirigés par des juntes militaires — et la CEDEAO, notamment le Nigeria, qui avait menacé d’intervenir au Niger pour rétablir Mohamed Bazoum dans ses fonctions.