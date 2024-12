Cela fait une semaine ce dimanche 8 décembre depuis le drame survenu au stade régional de N’zérékoré, causant des pertes en vies humaines, des blessés et d’importants dégâts matériels. Une semaine après cet événement tragique, les résultats des enquêtes annoncées par les autorités tardent à venir.

Ce drame, survenu lors de la finale du tournoi de la refondation, dotée du trophée général Mamadi Doumbouya et organisé par l’Alliance des Jeunes Leaders de la Forêt (AJLF), a suscité l’indignation de l’opinion publique, tant au niveau national qu’international.

Dans la foulée, le ministre de la Justice, Yaya Kairaba Kaba, suivant les instructions du président de la transition et du gouvernement, avait annoncé l’ouverture des enquêtes afin de faire la lumière sur les circonstances du drame et situer les responsabilités.

Où en sont les résultats de ces enquêtes ? Cette question reste sans réponse.

Suite à cet incident, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, avait annoncé la création d’une commission d’enquête. Dans ce cadre, une mission gouvernementale, conduite par le Premier ministre Bah Oury, s’est rendue à N’zérékoré pour rencontrer les familles endeuillées et les autorités locales, en vue de prendre des mesures visant à déterminer les causes exactes de l’incident et à établir les responsabilités.

Cependant, une semaine s’est déjà écoulée, et aucune annonce n’a été faite pour informer l’opinion publique de l’évolution des enquêtes.

Les familles des victimes poursuivent leur deuil, et les blessés continuent leur traitement à l’hôpital, tandis que les responsables et complices de l’organisation du tournoi de N’zérékoré, sans aucune mesure prise à leur encontre, circulent librement sans être inquiétés.

Face à ce silence des autorités judiciaires, faut-il craindre que ces violences restent impunies ? Rien n’est moins sûr.

En tout cas, en ce qui concerne l’incendie survenu le 18 décembre dernier au dépôt des hydrocarbures de Kaloum, le gouvernement avait annoncé l’ouverture d’une enquête pour incendie criminel. Mais jusqu’à présent, les résultats de cette enquête n’ont jamais été publiés.