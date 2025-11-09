Après deux jours d’intenses négociations entre le Syndicat national autonome de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (SNAESURS) et le gouvernement, un protocole d’accord a été signé ce jeudi 7 novembre 2025 au siège du Conseil national du dialogue social (CNDS). Cette signature met fin au mot d’ordre de grève et marque un tournant décisif dans la revalorisation du statut des enseignants du supérieur, longtemps en attente de la mise en œuvre du décret D/2024/0027/ de janvier 2024 fixant leur régime de rémunération.

Les discussions ont abouti à l’obtention par le SNAESURS d’un calendrier d’exécution précis. Selon l’accord, « les articles 3, 4, 5 et 6 seront appliqués à la fin du mois de novembre 2025, les articles 8 et 13 en décembre 2025, tandis que le rappel des articles 3, 4, 5 et 6 interviendra au cours du premier trimestre 2026 ».

Une revalorisation sans précédent du statut des enseignants

Le décret de janvier 2024, dont l’application effective vient d’être obtenue, consacre une amélioration substantielle du statut et des conditions de rémunération des enseignants-chercheurs.

Il détaille salaires, primes et régularisations administratives à travers plusieurs articles clés : Article 3 : « La rémunération mensuelle des fonctionnaires titulaires des grades comprend le salaire indiciaire, la prime de grade, la prime de fonction, les allocations familiales, les indemnités de logement et de transport, ainsi que les primes de préparation et de craie. »

Article 4 : « Les fonctionnaires titulaires des grades de Professeur/Directeur de recherche, Maître de conférences/Maître de recherche, Maître-assistant/Chargé de recherche et Assistant/Attaché de recherche détenteur de doctorat sont intégrés et reclassés dans la hiérarchie A3, à partir du grade correspondant, échelon 1. »

Article 5 : « Les fonctionnaires titulaires du grade d’Assistant/Attaché de recherche détenteurs d’un Master ou d’un diplôme équivalent sont intégrés et reclassés dans la hiérarchie A2, au grade 3, échelon 1, indice 2506. »

Article 6 : prévoit la régularisation administrative de la situation des enseignants « à compter de la date de promotion ou de l’engagement à la Fonction publique, selon les cas. »

Des primes valorisant la recherche et la pédagogie

Deux autres dispositions majeures viennent renforcer le dispositif : Article 8 : « Les primes de fonction sont déterminées par le ministère du Travail et de la Fonction publique et sont versées à tous les fonctionnaires selon les fonctions occupées.»

Article 13 : « La prime de risque s’élève à un million de francs guinéens (1.000.000 GNF) par mois. Elle est versée aux fonctionnaires titulaires des grades susmentionnés qui travaillent dans les ateliers ou les laboratoires à risque. »

Grâce à la mise en œuvre programmée de ces mesures, les enseignants du supérieur bénéficieront non seulement d’un reclassement dans une hiérarchie salariale plus juste, mais aussi d’un ensemble de primes et d’indemnités valorisant la recherche scientifique, la pédagogie et l’encadrement académique.

Un engagement de suivi rigoureux

Au terme de la rencontre, le président du CNDS a tenu à rappeler sa responsabilité dans l’application effective du protocole : « Ce qui est important pour nous, ce n’est pas de signer cet accord aujourd’hui. Ce qui m’importe, parce que je suis aussi garant de l’application des engagements convenus entre les parties, c’est leur mise en œuvre. Je m’engage à suivre, de façon méthodique, l’application des engagements pris ici dans cette salle. »

De son côté, le premier secrétaire général du SNAESURS a réaffirmé la vigilance du syndicat : « Nous restons aux aguets pour suivre l’application du contenu de ce protocole d’accord. »

Ainsi, la signature de cet accord ouvre une nouvelle ère pour l’enseignement supérieur guinéen, alliant reconnaissance statutaire et amélioration concrète des conditions de vie et de travail des enseignants-chercheurs.