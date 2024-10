La Guinée a célébré la Journée mondiale de l’Habitat 2024 sous le thème “Engager les jeunes pour un avenir urbain meilleur”, un sujet particulièrement pertinent dans un pays où les jeunes représentent, selon le ministre, 77 % de la population. Lors de cette célébration, Mory Condé, ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, a mis en lumière les défis liés à l’urbanisation qui préoccupent le pays.

Évoquant la création de cette journée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1985, Mory Condé a rappelé que cette initiative vise à souligner le droit fondamental à un logement adéquat et à encourager une responsabilité collective pour l’avenir de l’habitat humain. Dans cette optique, son ministère a lancé de vastes projets pour améliorer l’accès à un habitat décent et durable en Guinée.

Sous la conduite du général Mamadi Doumbouya, le CNRD a initié une refonte profonde de l’État guinéen, où l’habitat est devenu un axe stratégique. Le ministre a également souligné la création récente d’une Commission nationale de réformes foncières et de l’habitat, chargée de sécuriser les droits fonciers des citoyens et d’optimiser l’exploitation des terres.

“C’est dans cette perspective que le CNRD sous la conduite éclairée du général des corps d’armées Mamadi Doumbouya a entamé une véritable refondation de notre Etat. L’habitat constitue un volet essentiel de cette refondation, et les réformes que nous avons entreprises visent à transformer durablement nos vies et nos espaces de vie. Aujourd’hui, en célébrant cette journée mondiale de l’habitat, nous sommes fiers des résultats obtenus dans ce secteur. Les jeunes sont au cœur de cette dynamique de transformation et c’est à travers eux que se façonnera l’avenir de nos villes. Je conclu en lançant un appel fort : le secteur de l’habitat en pleine transformation regorge d’opportunités immenses et c’est à vous la jeunesse de saisir ces occasions pour devenir les bâtisseurs du futur”, a déclaré le ministre Condé.

Les projets et programmes en cours visent à relever les défis d’aujourd’hui et de demain, témoignant ainsi de l’engagement du gouvernement à transformer durablement les conditions de vie des Guinéens.