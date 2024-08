La Direction générale de l’Agence de Navigation Maritime (ANAM), en étroite coopération avec les services du Ministère de la Défense et du Ministère de la Pêche, a lancé un appel urgent aux propriétaires de navires stationnés dans la rade et autour des îles de Loos. Cette zone maritime sensible, située à proximité du chenal d’accès au port autonome de Conakry, est devenue un point de préoccupation majeur pour les autorités.

Depuis plusieurs semaines, l’ANAM a observé une accumulation de navires dans cette zone, une situation qui, selon l’agence, représente un risque non négligeable pour la sécurité de la navigation maritime. En effet, la présence prolongée de ces navires dans cette zone congestionnée pourrait entraver le trafic maritime, augmenter le risque d’accidents et compliquer les opérations de sauvetage en cas d’urgence.

Outre les risques pour la navigation, l’ANAM a également mis en garde contre les menaces potentielles que ces navires font peser sur l’environnement marin. La proximité des navires aux îles de Loos, riches en biodiversité, accroît l’inquiétude des autorités quant à d’éventuels rejets de polluants ou à d’autres impacts environnementaux néfastes.

Face à ce risque, l’ANAM a donné aux propriétaires des navires concernés un délai de 30 jours pour retirer leurs embarcations de la zone.

Si les navires ne sont pas retirés dans le délai imparti, l’Autorité maritime prendra toutes les mesures nécessaires pour libérer la zone. Cette initiative s’inscrit dans un cadre plus large de renforcement de la gouvernance maritime en Guinée, visant à assurer la sécurité des voies de navigation tout en protégeant l’environnement marin du pays.