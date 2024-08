Le président de la transition du Burkina Faso accuse des services de renseignement occidentaux basés dans un des pays voisins de tentatives de coup d’État.

Le capitaine Ibrahima Traoré l’a annoncé lors d’une cérémonie de montée de couleur, le 6 août 2024 à la présidence du Faso. “En effet, depuis très longtemps, nous suivons effectivement une cellule dans un pays voisin qui est dirigée par des services de renseignements occidentaux dirigés principalement contre notre pays. Et les opérations devraient principalement commencer fin mai. Ça devait consister en une guerre de communication intense contre notre pays. Ce que vous avez suivi. En plus de cela, il devait y avoir une guerre informatique, nos systèmes informatiques devraient être attaqués pour créer un black-out”, a déclaré le capitaine Traoré.

En plus de cela, le chef de la junte a fustigé “une guerre économique souple et passive” orchestrée contre son pays. “Plusieurs projets d’attaques des points sensibles ont été planifiés. L’autre phase c’est des assassinats ciblés qui ont été aussi planifiés. Ensuite, les attaques de masse devraient avoir lieu au sein des FDS. Mais surtout des attaques lâches qui devraient avoir lieu dans les villes et qui devraient avoir pour cibles principales les agents de la veille citoyenne”, a-t-il ajouté, indiquant qu’une dizaine des éléments des forces de défense et de sécurité, “en complicité avérée avec les terroristes”, ont été mis aux arrêts.