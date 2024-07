Lors de son passage, ce lundi 8 juillet 2024, devant le Conseil national de la transition (CNT), le ministre de l’Energie a fait des révélations concernant le paiement des factures de l’électricité en Guinée.

Alors que le pays est confronté à une crise dans la fourniture de l’électricité avec le retour du traditionnel tour à tour dans les ménages, Aboubacar Camara a fait savoir qu’aucun département ministériel n’a payé sa facture.

Le ministre dit avoir fait ce constat suite à une séance de travail qu’il a eu avec le ministre de l’Economie et des finances. “Le ministre de l’Economie est là, la fois dernière, on a travaillé sur un certain nombre de dossiers. Aujourd’hui, quand on prend l’ensemble des ministres, les factures de l’ensemble des départements ministériels sont enfouies au niveau de notre département. Sauf que du janvier 2024 à juillet 2024, aucun département ministériel n’a payé sa facture», a révélé le ministre.

Plus loin, Aboubacar Camara explique la procédure de paiement des factures pour les départements ministériels. “Ce qui se passe au niveau du secteur de l’énergie, ce qu’on envoie toutes les factures chez nous, on reçoit les factures, mais c’est EDG qui évalue les factures des départements ministériels. On prend ces factures, on transmet au ministère des finances qui envoie à la Banque centrale. Quand vous voyez l’écriture, on vous dira qu’en début d’année, par exemple, le budget du ministère de l’Energie c’est 300 millions de dollars, mais ce sont des écritures, mais en réalité un budget et la faisabilité c’est autre chose”, se justifie le ministre, rassurant ainsi que le gouvernement envisage de travailler sur plusieurs réformes du secteur de l’énergie afin d’améliorer la qualité du service pour les consommateurs.