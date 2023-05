La drépanocytose, aussi appelée anémie falciforme, est une maladie génétique héréditaire touchant les globules rouges. Selon les spécialistes, elle est caractérisée par une anomalie de l’hémoglobine, principale protéine du globule rouge. Pour en savoir un peu plus sur les moyens de prévention de cette pathologie, nous avons rencontré Docteur Jean Paul Yassa Guilavogui spécialiste en santé publique. Il invite les uns et les autres à la réalisation des tests génétiques afin d’identifier les porteurs du gène de la drépanocytose. Interview !

Guinee360.com : Qu’est-ce que la drépanocytose ?

Jean Paul yassa Guilavogui : La drépanocytose est une maladie génétique qui affecte les globules rouges, les cellules qui transportent l’oxygène dans le corps. Les personnes atteintes de drépanocytose ont des globules rouges qui ont une forme anormale, ressemblant à un croissant ou une faucille, plutôt qu’à un disque plat. Ces globules rouges anormaux peuvent obstruer les vaisseaux sanguins, ce qui peut entraîner des douleurs, des infections et des complications graves.

Existe-t-il différents types de drépanocytose ? Si oui les quels ?

Oui, il existe plusieurs types de drépanocytose, mais la forme la plus courante est appelée drépanocytose homozygote (SS). Il existe également d’autres types de drépanocytose qui sont plus rares, comme la drépanocytose hétérozygote combinée avec une autre hémoglobine anormale ou la drépanocytose hétérozygote avec une hémoglobine anormale différente.

Quelles sont les causes de la drépanocytose ?

La drépanocytose est causée par une mutation génétique qui affecte la production d’hémoglobine, la protéine qui transporte l’oxygène dans les globules rouges. Cette mutation est héritée des parents qui portent un gène de drépanocytose. Les personnes qui héritent de deux copies du gène ont une drépanocytose homozygote tandis que celles qui n’en héritent qu’une ont une forme plus légère de la maladie appelée drépanocytose hétérozygote.

Quels sont les principaux symptômes de la drépanocytose ?

Les symptômes de la drépanocytose peuvent varier, mais les plus courants incluent la douleur, la fatigue, l’anémie (manque de sang), les infections, l’essoufflement et la peau jaune (jaunisse). Les personnes atteintes de drépanocytose peuvent également avoir des crises douloureuses, qui sont souvent appelées crises drépanocytaires.

Comment est établi le diagnostic de la drépanocytose ?

Le diagnostic de la drépanocytose est établi par un test sanguin qui mesure la quantité d’hémoglobine anormale dans le sang. Ce test est souvent effectué dès la naissance ou lors d’un dépistage de la maladie.

Quelles sont les complications possibles ?

Les complications possibles de la drépanocytose peuvent inclure des crises drépanocytaires, des infections graves, des lésions organiques, un accident vasculaire cérébral et une insuffisance rénale. Ces complications peuvent être graves et peuvent affecter la qualité de vie et l’espérance de vie des personnes atteintes de drépanocytose.

Comment prévenir la drépanocytose ?

La prévention de la drépanocytose implique la sensibilisation aux risques de la maladie et la réalisation de tests génétiques pour identifier les porteurs du gène de la drépanocytose. Les couples qui risquent de transmettre la drépanocytose à leurs enfants peuvent discuter des options de conseil génétique et de traitement préventif.

La drépanocytose est une maladie génétique qui est héritée des parents et il n’est actuellement pas possible de la prévenir. Cependant, il est possible de faire un dépistage génétique pour savoir si vous êtes porteur du trait de la drépanocytose. Si vous êtes porteur, vous pouvez prendre des mesures pour réduire les risques de transmettre la maladie à vos enfants.

Quels sont les traitements de la drépanocytose ?

Le traitement de la drépanocytose est principalement symptomatique, c’est-à-dire qu’il vise à soulager les douleurs et les complications associées à la maladie. Les traitements comprennent des médicaments analgésiques pour soulager la douleur, des suppléments en folate pour prévenir l’anémie, des antibiotiques pour prévenir les infections et des traitements spécifiques pour les complications telles que l’AVC.

Il y a plusieurs interprétations par rapport à l’âge de la survie d’une personne atteinte de drépanocytose. Certains disent qu’à 18 ans la personne va mourir et si la personne dépasse ces 18 ans, ils disent à 25 ans. Est-ce que cela est vrai ?

Non, il n’est pas vrai que les personnes atteintes de drépanocytose ont une espérance de vie limitée à 18 ou 25 ans. Avec les progrès de la médecine, les traitements symptomatiques et les soins de soutien, les personnes atteintes de drépanocytose peuvent vivre une vie relativement normale. Cependant, les complications associées à la maladie peuvent entraîner une réduction de l’espérance de vie.

Existe-t-il une catégorie d’âge pour avoir la drépanocytose ?

La drépanocytose est une maladie génétique qui peut affecter les personnes de tous les âges, races et sexes. Cependant, elle est plus fréquente chez les personnes d’origine africaine, afro-caribéenne, méditerranéenne et du Moyen-Orient.

Peut-on guérir de cette maladie ?

Malheureusement, il n’existe pas de cure pour la drépanocytose. Cependant, il existe des traitements qui peuvent aider à soulager les symptômes et à prévenir les complications associées à cette maladie.

Quelle est l’espérance de vie des personnes atteintes de drépanocytose ?

L’espérance de vie des personnes atteintes de drépanocytose dépend de nombreux facteurs, tels que la gravité de la maladie, l’accès aux soins de santé et la qualité de vie. Avec une prise en charge appropriée, les personnes atteintes de drépanocytose peuvent vivre jusqu’à l’âge adulte et au-delà. Cependant, certaines personnes atteintes de formes graves de la maladie peuvent avoir une espérance de vie réduite. Il est important de noter que la drépanocytose peut affecter la qualité de vie des personnes atteintes, en particulier lorsqu’elles sont confrontées à des crises douloureuses fréquentes et d’autres complications de la maladie. Un traitement précoce et efficace peut aider à améliorer la qualité de vie et à prolonger la durée de vie des personnes atteintes de drépanocytose.