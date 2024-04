À la veille de la célébration de la fête de Ramadan 2024, la Direction Générale de la Police Nationale annonce la mise en place d’un dispositif opérationnel à travers tout le territoire national pour assurer la sécurité des citoyens. Composé de 5 417 fonctionnaires, dont 4 787 policiers et 630 agents de protection civile, ce dispositif vise à garantir la sécurisation des personnes et des biens, tout en contribuant à la prévention des accidents de la circulation.

Alors que la célébration de la fête est prévue demain, mercredi 10 avril, la police nationale appelle la population à faire preuve de vigilance accrue. L’organisation d’activités festives mobilisant la foule est subordonnée à une information préalable des autorités administratives et de la police nationale. Les citoyens sont exhortés à se conformer à cette directive afin de renforcer l’encadrement et d’assurer un climat de sérénité pendant les moments de réjouissance.

La Direction Générale de la Police Nationale rappelle que le contexte des fêtes reste potentiellement accidentogène. Elle invite donc les citoyens à faire preuve de prudence et à respecter scrupuleusement le code de la route. De plus, les parents sont encouragés à être vigilants et responsables vis-à-vis de leurs enfants, afin de faciliter le travail des équipes de sécurité.

Par ailleurs, la police nationale souhaite à tous les Guinéens une excellente fête de Ramadan 2024 et rappelle l’importance de la collaboration de chacun pour garantir la sécurité et le bien-être de tous pendant cette période festive.