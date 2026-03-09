L’ancien directeur général de l’Autorité de régulation des postes et télécommunications (ARPT), Saïd Oumar Koulibaly, actuellement directeur de la Société de gestion et d’exploitation des aéroports de Guinée (SOGEAG-SA), a comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

Entendu en qualité de témoin, il a été interrogé par la cour sur le dossier relatif à la relance de la Société des télécommunications de Guinée (SOTELGUI), une affaire examinée dans le cadre des poursuites engagées contre l’ancien ministre Oyé Guilavogui.

À la barre, Saïd Oumar Koulibaly a apporté des précisions sur son rôle dans ce dossier, affirmant n’avoir été impliqué ni dans la conception ni dans l’exécution du projet de relance de l’opérateur public.

“Quand Oyé était ministre, moi j’étais DG l’Autorité de régulation de la communication. À partir de 2017, SOTELGUI n’existait plus juridiquement. J’ai été nommé directeur général de la SOTELGUI à cette époque et c’est Moustapha Mamy Diaby qui était ministre en ce moment. Je suis arrivé après la liquidation de la SOTELGUI. Je n’ai participé ni de près ni loin au projet de relance de la SOTELGUI. Je n’ai rien trouvé sur place. Je pu vous dire quand même, 5 ans après mon arrivé, j’ai compris que le problème était lié aux équipements. Et 85% de ces équipements était déjà vandalisés. Les équipements qui avaient été achetés pour la relance n’étaient pas de bons équipements. Je n’ai jamais collaboré directement avec Oyé Guillavogui dans ce projet.

Après la liquidation de la SOTELGUI, il y a un décret de création de Guinée Télécom. D’ailleurs, le nom de Guinée Télécom vient de moi. J’ai été nommé Directeur général de cette entité.”

Après avoir livré son témoignage devant la juridiction, Saïd Oumar Koulibaly a été autorisé par la cour à se retirer et à vaquer librement à ses occupations.