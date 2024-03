À l’occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, l’association des blogueurs de Guinée (ABLOGUI) en partenariat avec l’ambassade de France en Guinée a officiellement lancé, ce vendredi 08 mars 2024, la 2e édition du concours vidéo “filme la guinéenne qui t’inspire”.

Un concours qui se veut promoteur des parcours extraordinaires de la femme guinéenne.

Avec 49 candidatures enregistrées lors de la première édition, ce concours récompense les œuvres des jeunes guinéens âgés de 15 à 29 ans qui mettent en lumière le quotidien inspirant de femmes anonymes ou célèbres.

« L’objectif de cette initiative est de célébrer la femme guinéenne en même temps offrir la possibilité aux jeunes Guinéen d’exprimer leur talent et créativité en ce qui concerne la création de contenus vidéo.

Ce concours est extrêmement important dans le cadre ou on a une prolifération de la désinformation et du désordre informationnel.

Pour nous en tant qu’organisation qui fédère des blogueurs web activistes, il est important de continuer à envoyer un message positif sur les réseaux sociaux et qui met en avant des aspects positifs de la femme guinéenne », a expliqué Alfa Diallo président d’Ablogui.

Xavier Henaut attaché de coopération de l’Ambassade de France en Guinée présent à ce lancement, estime que le concours filme la guinéenne qui t’inspire reste un moyen pour lutter contre le patriarcat qu’impose notre société

« Lutter pour les droits des femmes, c’est avant tout s’opposer au système patriarcal, à son mode de fonctionnement qui confère une autorité considérée comme « naturelle » aux hommes, au détriment des femmes.

C’est également s’opposer aux stéréotypes qui entretiennent ce système patriarcal et c’est exactement l’objectif du concours vidéo « Filme la guinéenne qui t’inspire » ; mettre en valeur ces femmes guinéennes qui se battent pour exister, qui brillent, rayonnent et nous montrent qu’un autre monde est possible, plus juste, plus égalitaire, en un mot, plus humain ».

« Les membres du jury se focaliseront en premier plan sur l’originalité des vidéos parce qu’il y a beaucoup de façon de raconter une histoire.

Le second aspect sera sur l’innovation de la vidéo, car pour nous les femmes qui inspirent, ce ne sont pas forcément celles qui sont permanentes sous les projecteurs, il y a des femmes qui vendent dans les marchés, celles que nous rencontrons au quotidien, ce sont ces femmes qui sont, pour nous, des femmes inspirantes pour la jeunesse guinéenne », a souligné Mamoudou Baro Condé membre du dit projet.

Pour participer à ce concours, les candidats doivent :

* Avoir l’âge compris entre 15 et 29 ans et être (résident) en Guinée ;

* Choisir la femme guinéenne, peu importe son domaine, qui l’inspire à travers les actions et messages positifs qu’elle porte ;

* Réaliser une vidéo (1 à 3 minutes maximum) sur la femme/fille au parcours inspirant qu’il aura choisi ;

* Compléter le formulaire de candidature en ligne (generationquiose.org/concoursvideos-Lᵉ-edition/) et envoyer la vidéo à l’adresse ([email protected]) avant le 28 mars à 23 h 59.