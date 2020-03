Guinée: le Fndc annonce une journée de « résistance active » ce mardi 10 mars

Devant la presse ce lundi 09 mars 2020, le Front national pour la Défense de la constitution appelle à une nouvelle journée de résistance active et permanente ce mardi 10 mars et une marche pacifique le jeudi 12 mars.

« on a demandé une marche pacifique la semaine dernière par ce que nous savons qu’à chaque fois que nous voulons une marche pacifique quand ils ne font rien il n’y aura rien, mais vu qu’ils ne sont pas pacifiques et veulent continuer dans leurs bains de sang, ils nous l’ont refusé cette marche. Nous demandons également la libération de toutes les personnes détenues dans les différents camps de concentration. La seule réponse à cela, c’est que le peuple de Guinée doit se lever comme un seul homme demain ». Déclare Bailo Destin en main

Le kidnapping d’opposants se mulplie en Guinée, ce vendredi 04 mars 2020, Sekou Koundouno et Ibrahima, tous leaders du FNDC ont été mis aux arrêts.

Oumar Sylla, alias Foniké mengué affirme que les forces de sécurité ont un nouveau mode opératoire qui viole toutes les lois de la République. « Comment est-ce que des personnes peuvent venir à chaque fois cagoulées comme des malfrats escaladés les murs des opposants au troisième mandat juste à cause de leurs opinions.? Cette autre forme d’injustice ne peut s’arrêter que si nous peuple de Guinée épris de justice, de paix et de démocratie nous nous levons et répondons massivement à l’appel du FNDC en guise de soutien aux militants du FNDC injustement kidnappé».

Poursuivant, le responsable des actions et antenne du FNDC invite toute la population à suivre ce mot d’ordre de résistance active permanente, «Nous invitons les usagers de la route à rester chez eux pour apporter leur soutient à tous ces jeunes arrêtés qui étaient en train de lutter pour instaurer la démocratie dans le pays et pour l’avenir du pays»

Bah Adama Hawa