Deux pilotes américains, Bradley Scott Schlenker et Fabio Nicolas Espinal Nunez, sont en détention à la Maison centrale de Conakry depuis leur arrestation, intervenue le 29 décembre 2025. Ils sont poursuivis par les autorités guinéennes pour violation de l’espace aérien national.

Selon le New York Times, les deux pilotes contractuels assuraient le transport d’une famille brésilienne de cinq personnes, dont deux enfants, en provenance du Suriname et à destination de Dubaï. Ils voyageaient à bord d’un jet privé de type Gulfstream GIV lorsqu’ils ont effectué une escale à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry, officiellement pour un ravitaillement en carburant.

Les pilotes contestent les accusations portées contre eux. Ils affirment être restés en contact permanent avec les services de contrôle aérien tout au long du vol et rejettent toute violation de l’espace aérien guinéen. Une version des faits que les autorités guinéennes réfutent, soutenant que l’appareil a atterri sans autorisation préalable.

“Ils ont tous deux été inculpés de violation de l’espace aérien guinéen, d’atterrissage non autorisé et de mise en danger de la défense nationale”, écrit le New York Times.

L’affaire, qui suscite une attention particulière à l’international, continue de faire l’objet de procédures judiciaires en Guinée.