Le décès d’Elhadj Biro Diallo, ancien président de l’Assemblée nationale, continue de susciter des réactions au sein de l’opinion publique. Cellou Dalein Diallo retient du défunt “un homme de conviction et de sagesse”.

Le président de l’Ufdg dit être attristé par le décès d’Elhadj Boubacar Biro Diallo. “Homme de conviction et de sagesse, il a marqué l’histoire de notre pays par son courage, son intégrité et son attachement viscéral à la vérité, ainsi qu’aux valeurs de justice et de liberté”, a réagi l’opposant en exil.

“Son parcours exemplaire restera une source d’inspiration pour les générations présentes et futures”, a souligné Cellou Dalein Diallo, adressant ses “sincères condoléances” à la famille d’Elhadj Biro et à toute la nation guinéenne.