L’ancien directeur général des impôts sous le régime d’Alpha Condé, Aboubacar Makhissa Camara, est attendu le lundi 12 janvier devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), selon le rôle d’audience officiel de la juridiction spéciale.

Aboubacar Makhissa Camara est poursuivi par le parquet spécial pour des faits de « détournement de deniers publics, corruption, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux ». Ces accusations s’inscrivent dans le cadre des enquêtes menées contre plusieurs anciens hauts responsables de l’État pour des infractions économiques et financières.

Absent du territoire national depuis la prise de pouvoir par le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD), l’ex-haut fonctionnaire est déclaré « en fuite » par la CRIEF, qui a émis un mandat d’arrêt à son encontre.

Récemment, Aboubacar Makhissa Camara a lancé un mouvement de soutien à la candidature de Mamadi Doumbouya.

Pour rappel, l’ancien directeur général des Impôts avait été inculpé en juillet 2022 par la CRIEF à l’issue d’enquêtes portant sur la gestion des finances publiques sous l’ancien régime.