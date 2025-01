Cela fait exactement six mois qu’Oumar Sylla, alias Foniké Mengué, et Billo Bah ont disparu. Selon les témoignages de Mohamed Cissé, le seul rescapé de cet enlèvement, une équipe mixte composée d’éléments des forces spéciales et de la gendarmerie aurait kidnappé les deux activistes dans la nuit du 9 juillet 2024, dans le quartier de La Minière.

Interrogé par RFI, le porte-parole du gouvernement a été catégorique : ‘Ils n’ont pas fait l’objet d’enlèvements par les autorités, les institutions, les forces spéciales ou des agents de police judiciaire’, a-t-il affirmé. Selon lui, les accusations qui lient “ces enlèvements à l’État ne reposent sur aucun fondement.”

“Je prie Dieu qu’ils soient vivants. Ce sont des jeunes que je connais parfaitement, avec lesquels j’ai partagé un long moment en prison, du temps du régime Alpha, et j’espère qu’ils sont vivants, où qu’ils soient, et qu’on puisse les retrouver en bonne santé (…) Je ne peux pas nourrir l’idée qu’ils soient morts parce que ce serait connu. Je pense que c’est plus facile peut-être que les vivants restent sans donner de nouvelles, mais les morts, elles parlent tout de suite. Je crois qu’ils sont vivants, et je pense que c’est l’attente de tout le monde, des autorités comme des citoyens de ce pays”, a indiqué Ousmane Gaoual Diallo avant d’assurer que tout est mis en œuvre par les autorités pour retrouver les deux activistes.

“Quand une enquête est suspendue ou qu’elle n’aborde pas les réponses attendues par les gens, c’est quelque chose qui ternit l’image des autorités”, a-t-il conclu.