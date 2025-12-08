Une semaine après le déclenchement de la grève générale dans le secteur de l’éducation, les perturbations se sont poursuivies ce lundi 8 décembre 2025 dans plusieurs établissements scolaires du pays. Alors que de nombreux élèves se sont retrouvés sans enseignants, les tensions se sont accrues au sein des organisations syndicales.

Le secrétaire général du Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG), Aboubacar Soumah, a publiquement mis en cause deux acteurs du mouvement enseignant, les accusant d’être à l’origine de violences. « C’est Djaka Sow, Pépé Balamou qui envoient les loubards pour lancer des pierres sur des enseignants en situation de classe alors que les élèves sont paisiblement en classe pour suivre les cours », a accusé Aboubacar Soumah.

Des accusations immédiatement rejetées par Diaka Sow, porte-parole des enseignants contractuels communaux non retenus. « Nous n’y sommes pour rien. Les enseignants connaissent leurs droits et leurs devoirs. Les enseignants en ont marre des mensonges. Le vieux retraité a perdu sa légitimité et sa crédibilité. (…) C’est juste de l’acharnement contre ma personne, contre Michel Pépé Balamou et Algassimou de la FSPE », a-t-elle répliqué, attribuant la colère des élèves à l’absence prolongée de leurs enseignants. Elle prévient toutefois : « Nous nous réservons le droit de porter plainte. Mais s’il n’arrête pas, nous allons tenter des actions judiciaires. »

Le secrétaire général du Syndicat national de l’éducation (SNE), Michel Pépé Balamou, a également réagi. « Le camarade Aboubacar Soumah a atteint son apogée et est en plein déclin syndical. Il a une boulimie du pouvoir syndical (…) Je pense que sa déclaration ressemble un peu à l’hôpital qui se moque de la charité, lui qui a endeuillé des dizaines de familles avec des élèves morts en 2018-2019 », a-t-il fustigé, estimant que Soumah est désormais « mal placé » pour donner des leçons au mouvement syndical.

Alors que les échanges entre leaders syndicaux s’enveniment, les élèves, eux, continuent de payer le prix d’un bras de fer qui ne montre aucun signe d’apaisement.