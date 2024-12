Dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du Président du Conseil National de la Transition, Dr Dansa KOUROUMA en matière de communication visant à rendre lisibles et visibles, les activités de l’institution, la Direction de l’information et de la communication à travers sa Division Radio, a procédé à la mise en ligne de la Radio parlementaire via le streaming.

Désormais, cette station institutionnelle est accessible en temps réel partout dans le monde à travers le site du CNT cnt.gov.gn. Le lien du streaming de la Radio Parlementaire est visible à la page d’accueil du site du Parlement de la Transition.

Véritable instrument de transparence et trait d’union entre les citoyens et la Représentation nationale, la Radio parlementaire est une tribune d’expression plurielle du débat démocratique en Guinée. La retransmission en direct sans filtre, des plénières du CNT, illustre parfaitement cette volonté de Dr Dansa KOUROUMA d’établir un dialogue constructif entre les Guinéens dans leurs diversités et leurs représentants au Parlement.

La Radio Parlementaire émet en bande FM sur la 107.5 FM, tous les jours de 07h à 22h TU avec une grille des programmes riche et variée. Elle se veut, le véritable miroir de la société guinéenne.

Direction de la Communication et de l’information du CNT