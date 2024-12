La Direction générale de la Police nationale (DGPN) a émis, le 5 décembre 2024, une note circulaire afin de clarifier les compétences des agents en matière de contrôle de documents routiers. Cette mesure vise à remédier aux pratiques inappropriées observées récemment.

Dans cette note, signée du commissaire divisionnaire, Abdoulaye Thiam Diallo, la DGPN exprime son regret de constater que “certains agents de police, dans le cadre de l’appui aux unités de la Direction Centrale de la Police Routière pour la fluidité de la circulation, se sont livrés au contrôle de documents”, une tâche qui ne relève pas de leurs attributions.

La DGPN a rappelé de manière catégorique que le contrôle des documents routiers est une prérogative exclusive des agents de la Police Routière déployés sur le terrain.

La Direction générale a également annoncé des mesures strictes contre les agents non autorisés qui continueraient à effectuer ces contrôles: “Tout agent qui n’appartient pas à la Police Routière et qui est surpris en train de contrôler des documents sera sévèrement sanctionné.” Cette décision vise à renforcer la discipline et à assurer le respect des attributions de chaque unité au sein de la police.

Enfin, la DGPN a fait appel à la compréhension et à la coopération de tous les agents concernés par cette note circulaire.