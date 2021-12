Le ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle s’est exprimé ce mercredi 8 décembre, sur les difficultés auxquelles son département est confronté, notamment des problèmes d’ordre infrastructurel, de réforme et d’équipement.

Après avoir visité plusieurs écoles publiques à travers le pays, Alpha Bacar Barry dit avoir regretté la vétusté de ces établissements ainsi que leurs programmes d’enseignement.

« Nous avons des programmes qui sont vétustes, anciens, qui datent des années 74 à 80. Vous avez des programmes qui n’ont pas de personnel enseignants. On n’a pas formé des gens à performer et à amener les méthodes d’attraction. Il y a la méthode d’apprentissage. Maintenant on est en train d’expérimenter la méthode d’apprentissage par compétence. Il faut aussi former à titre personnel, pour pouvoir déployer ces genres de stratégies dans nos école(…), le programme est vieillissant avec un personnel vieillissant, des écoles vétustes. C’est ça le bilan. Il y a moins de choses positives », a-t-il dévoilé.

Ce n’est pas tout. Le ministre Alpha Bacar ajoute aussi que les écoles techniques enregistrent un manque criard de matériels de travail. C’est pourquoi regrette-t-il, les cadres du ministère ne sont pas motivés.

« L’autre constat est qu’il n’y a pas d’outils de travail et les travailleurs ne sont pas motivés. On n’a l’impression qu’ils ne sont pas dans une équipe. On ne se connaît pas assez. Avec 90 personnes par exemple qui travaillent dans ce ministère, vous n’avez que neuf ordinateurs. Vous avez des bureaux qui sont dans des états de vétusté très poussés. On ne peut pas demander beaucoup à des personnages dans ces conditions-là. Il faut améliorer les conditions de travail, repenser le management pour que le ministre ne soit pas enfermé dans son bureau et qu’il ne reçoive pas d’information », a expliqué Alpha Bacar Barry, chez nos confrères de la radio Espace, dans l’émission les « Grandes gueules”.