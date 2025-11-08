La Convergence Républicaine a organisé, ce vendredi 7 novembre 2025, une lecture du Saint Coran à la grande mosquée Fayçal de Conakry. Selon les initiateurs, cette cérémonie visait à implorer la bénédiction divine pour le bon déroulement du processus électoral et à soutenir la victoire du candidat Mamadi Doumbouya à la présidentielle.

Mais la rencontre a pris une tournure inattendue lorsque le Grand Imam Saliou Camara a tenu à rappeler la vocation spirituelle du lieu.

« Après aujourd’hui, tout regroupement dans lequel la politique fera l’objet ne se tiendra plus ici. Que les organisateurs trouvent d’autres endroits pour leurs activités. C’est le message que je dois vous transmettre », a déclaré l’Imam Saliou Camara, visiblement soucieux de préserver la neutralité de la mosquée.

Poursuivant, le chef religieux a mis en garde contre les motivations intéressées derrière certaines initiatives politiques et religieuses.

« Certains invoquent le nom de Dieu sans l’aimer. D’autres font campagne pour un candidat par intérêt personnel, sans sincérité. Ils sont nombreux dans ce cas. Certains encore chantent le nom de la Guinée dans leurs musiques juste pour leurs propres avantages, mais au fond, ils n’aiment pas ce pays », a-t-il dénoncé.

L’Imam a ensuite rappelé que la mosquée est un lieu de culte et de recueillement, et non un espace de propagande politique.

« Si vous voulez que les prières soient exaucées par le Tout-Puissant, il faut accepter d’entendre la vérité. Si vous souhaitez être agréés par Dieu, restez fidèles à ses principes », a-t-il exhorté, avant de conclure :

« En tant que Grand Imam, je prie Dieu d’épargner la Guinée des personnes mal intentionnées. »