En marge de la conférence « Pour un monde sans faim », qui se tient en Éthiopie, le Premier ministre guinéen a participé à une visite de terrain organisée pour les délégations étrangères dans des fermes paysannes éthiopiennes. Bah Oury, impressionné par ce modèle, s’est exprimé sur son potentiel inspirant pour la Guinée.

Dans la région d’Oromia, en Éthiopie, 400 000 hectares de fermes paysannes ont été aménagés pour améliorer la vie en milieu rural et assurer la sécurité alimentaire. Bah Oury voit dans ce modèle éthiopien « un chemin vertueux à épouser afin de reverdir, renforcer l’autosuffisance et faire disparaître la pauvreté dans notre pays».

Le ministre éthiopien de l’Agriculture, Girma Amente, a souligné que, grâce à l’Initiative « Green Legacy » (Héritage vert) lancée en 2019, l’Éthiopie démontre qu’une sécurité alimentaire durable est possible en Afrique. « 40 milliards d’arbres sont plantés. 60% des arbres sont fruitiers comme les avocatiers et les manguiers. En plus de lutter contre le changement climatique, ces plantations produisent des fruits pour l’alimentation et génèrent des revenus, pour les agriculteurs, grâce à l’exploitation», a expliqué Girma Amente.