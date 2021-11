A travers un communiqué lu à la télévision nationale ce dimanche, le Premier ministre a invité les membres du gouvernement sortant et ceux des institutions républicaines dissoutes de libérer leurs résidences de fonctions. Mohamed Béavogui rassure que son gouvernement a entrepris l’inventaire des biens de l’État depuis 1958.

C’est pourquoi, le chef du gouvernement a invité les anciens ministres et aux anciens hauts fonctionnaires des institutions de la république qui continuent à occuper les domaines bâtis et non bâtis de l’État de prendre contact avec le ministère de l’urbanisme, de l’habitat et de l’aménagement du territoire et le secrétariat général à la présidence de la république pour une bonne application de cette mesure.

Ci-dessous communiqué :