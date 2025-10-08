En tournée de remerciement à Faranah après le référendum constitutionnel du 21 septembre, le Premier ministre Bah Oury a salué la maturité du peuple guinéen et invité les citoyens à se mobiliser pour l’élection présidentielle du 28 décembre 2025.

Le chef du gouvernement a tenu à remercier la population pour sa participation au référendum constitutionnel. Il a souligné le climat apaisé dans lequel s’est déroulé le scrutin, le qualifiant d’événement marquant dans l’histoire politique du pays.

“Ce qui s’est passé le 21 septembre restera gravé dans la mémoire de nos compatriotes. C’est la première fois qu’une consultation électorale d’une telle envergure s’est tenue sans cris, sans disputes ni effusions de sang. Tout s’est passé dans un esprit de fraternité. C’est une grande victoire pour l’ensemble du peuple guinéen”, a déclaré Bah Oury.

Pour le Premier ministre, cette participation pacifique témoigne de la maturité politique des Guinéens et de leur attachement à la stabilité nationale.

“À travers le vote du 21 septembre, les Guinéens ont montré à la face du monde que nous sommes un peuple fraternel, un peuple conscient de ce qui va dans le sens de ses intérêts fondamentaux”, a-t-il ajouté.

Bah Oury a par ailleurs rappelé l’importance de la prochaine élection présidentielle, prévue pour le 28 décembre 2025, qu’il qualifie d’“échéance décisive” pour l’avenir du pays.

“L’élection du 28 décembre sera déterminante pour l’avenir de notre nation. Nous aurons besoin de vous, de votre mobilisation et de votre engagement. J’espère que tout cela se fera dans un esprit de fraternité entre tous les Guinéens”, a-t-il conclu sous les applaudissements du public.