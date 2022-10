KP, c’est la nouvelle appellation de Kamsar Petroleum. Une cérémonie a été organisée à cet effet le vendredi 7 octobre 2022, dans un complexe hôtelier à Conakry. Ce changement d’appellation, a précisé le Directeur projet et développement au sein de cette société d’hydrocarbures, s’inscrit dans la volonté constante d’innovation et de démarcation dans le pays.

«La nouvelle identité visuelle de KP reprend l’ensemble des symboles présents dans la précédente. En plus de l’orange et du gris présents dans l’ancien logo, l’on retrouve également dans ce nouveau, le Nimba, symbole traditionnel du peuple Baga issu de la région de la Basse Côte dans laquelle se trouve la ville de Kamsar où l’aventure KP a débuté. Les lettres K et P du logo font respectivement référence aux mots Kamsar et Petroleum. Une goutte évoquant le pétrole, située dans le P du logo, vient, quant à elle, discrètement rappeler l’activité initiale de la société», a détaillé Henri Soumah.

Créée en 2015, cette société d’hydrocarbures dans son élan de servir pleinement sa clientèle, mesure l’ampleur des défis qu’elle compte relever. A en croire le Directeur général, KP est animée de l’esprit et de l’espoir de faire toujours plus, et mieux, en se donnant les moyens de ses ambitions.

«Mon rêve était simple, voire banal: entreprendre sans relâche, réussir autant que possible. S’il me semble modestement avoir fait du chemin, je mesure l’ampleur de tous les défis qui restent encore à relever. Avoir un nom, défendre son label, se faire une place dans le milieu passionné et passionnant dans notre secteur d’activité, est le pari de tous les entrepreneurs anonymes ou confirmés. L’identité d’une entreprise ainsi que la personnalité de ses dirigeants déterminent sa solidité dans le temps, font aussi son image et sa réputation dans l’opinion. KP, à la pointe du progrès, portée sans cesse sur le changement, entend s’adapter à son époque avec ses exigences et ses besoins. Voilà pourquoi nous voulons étendre nos activités à d’autres domaines, à d’autres préoccupations d’intérêt national qui ne sont pas moins, un défi mondial», a dit Louis Camara, Directeur général.

Et de poursuivre : «Un contenu différent pour un nouveau contenant est notre option. C’est pourquoi, nous nous dotons d’une nouvelle identité visuelle qui permettra de nous connaître mieux, reconnaître en tous lieux et dans toutes les circonstances. Si on reconnaît l’homme à son style, on reconnaît l’entreprise à sa marque, son label, sa réputation, son effigie qui traversent le temps et dépassent les générations.»

KP compte aussi investir dans le domaine de l’environnement et de l’énergie propre. Cette question environnementale d’ailleurs, est au cœur de toutes les politiques publiques, des activités humaines, en particulier dans l’économie, «dont nous sommes tous des acteurs dans nos secteurs respectifs. En tant qu’entreprise citoyenne, engagée dans le patriotisme économique, nous voulons saisir les opportunités que nous offrent toutes les mutations dans le monde. Nous sommes, à l’heure d’une économie qui préserve le cadre de vie, donc innovante, tournée vers des objectifs porteurs de croissance. Par exemple, les énergies renouvelables. Oui énergie renouvelable, que moi je qualifie d’énergie propre, qui sont devenues incontournables aujourd’hui et qui nous interpellent tous, sont une de nos priorités dans la prochaine étape à franchir», a précisé Louis Camara.