«Vous ne connaissez pas Alpha Condé. Vous ne pouvez pas imaginer de quoi il est capable» (D. Siradiou, UPR). L’UPR avait voté la loi d’amnistie pour le sortir de prison.

«Alpha Condé est malin. Il m’a demandé d’arrêter Cellou Dalen, sinon il ne va pas travailler avec moi» (Capitaine Dadis Camara, président du CNDD). Le projet de constitution du CNT a été promulgué par un décret du vice-président du CNDD.

Un coup KO contre la constitution

En 2010, Cellou Dalein avait eu plus de 43% des voix et Alpha Condé 18%. Selon la constitution, le second tour du scrutin présidentiel a lieu 15 jours après la proclamation des résultats du premier tour. Spécialiste du qui-perd-gagne Alpha Condé avait imposé son report sine die. La mort de Ben Sékou Sylla, président de la CÉNI créa la surprise. Alpha Condé choisit pour le remplacer le malien général Amadou Toumani Sangaré qui vivait en Guinée. Le second tour fut un coup d’État.

Le consensus viole la loi

Alpha Condé a roulé tout le monde dans la farine plus d’une fois. Le CNT a «adopté la constitution de 2010. Ensuite nous nous sommes retrouvés entre nous et nous avons dit que quiconque d’entre nous sera élu président, devra, six mois plus tard, soumettre cette constitution adoptée par le CNT au suffrage universel du peuple» (Lansana Kouyaté, plus clair que jamais ! La Lance no 1229).

La parole s’envole, l’État d’exception reste

Alpha Condé limite son ouverture au dialogue à recevoir des chefs de partis politiques pour les écouter, au plus pour échanger, jamais pour discuter. Comme Sékou Touré, il est président de la république et président du parti RPG. Il ne participe pas aux discussions des partis. Il tire les ficelles en coulisse. Il les a pris dans le piège du consensus pour régler les contestations des résultats des élections communales et communautaires, l’élection des conseils et chefs de quartier en violation de la loi. Les accords n’ont pas été appliqués.

Jamais 2 sans 3

À la 5e année de son 2e mandat Alpha Condé change la donne par un coup d’État, qui suspend la constitution qui limite à deux le nombre de mandats. Elle prévoit qu’il doit le faire dans les 6 premiers mois de son premier mandat. Le Front National de Défense de la Constitution est constitué dans la 5e année du mandat. Un coup KO survivra-t-il au KO du 18 octobre ? Le couplage du scrutin législatif avec la consultation sur le projet de constitution taillée sur mesure était un piège pour faire accepter la suspension de la constitution. La campagne d’abstention s’inscrit en droite ligne de la lutte du FNDC.

Sans représentants à l’Assemblée nationale, l’UFDG n’en aura pas à la CÉNI aussi longtemps que durera l’État d’exception. Le FNDC doit gagner le scrutin du 18 octobre. La nuit porte conseil. Pour bien faire, ne vaut-il pas mieux tard que jamais? Ceux qui n’avaient pas réussi à reprendre par la force le 5 juillet 1985 le pouvoir qu’ils avaient perdu le 3 avril 1984 ont trouvé un vengeur. Les Guinéens se regardent en chiens de faïence.

Alpha Condé a plus d’un tour dans son sac. Tel père, tel fils. Le fils d’Alpha Condé n’est-il pas là pour continuer son travail? Qui objecterait qu’il soit plus français et européen que son père? Quel Guinéen a lu la profession de foi de cet opposant historique La Guinée Albanie de l’Afrique, qui appelle au retour à l’empire colonial?

Dans l’émission A vous la parole sur les ondes des radios FM, les Guinéens font le bilan des dix ans au pouvoir du Grimpeur et l’état des lieux, «Vous avez beaucoup promis Votre Altesse, c’est tout ce que je sais ».

Le pont sur la Fatala à Boffa; le pont sur le Niger entre Kouroussa et Kankan; à Djélibakoro entre Kankan et Siguiri; sur le Tinkisso à Siguiri; sur le Diani entre Macenta et N’Zérékoré. Le ministre des Travaux Publics qui les a construits, Fory Coco l’appelait son petit Peul. Que dit-on au Fouta de l’ombre du rônier?

Alyou Barry in Le Lynx