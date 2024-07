Le président du Conseil national de la transition se dit séduit par l’organisation des états généraux de l’agriculture. Dr Dansa Kourouma salue le succès qu’a connu cette initiative qui est à sa première édition.

Lors d’une plénière ce lundi, 08 juillet 2024, le président Dansa a adressé ses félicitations au ministre de l’Agriculture et de l’Élevage initiateur de ladite activité.

“Monsieur le ministre, nous vous félicitons pour l’organisation des états généraux de l’agriculture”, déclare le président du CNT à l’entame.

Dansa Kourouma suggère au ministre de l’Agriculture la mise en place d’un plan de suivi des recommandations issues de ces états généraux de l’agriculture.

“Parce que des états généraux bien suivis, des recommandations bien suivies et mises en œuvre, c’est obligatoirement le changement. Il ne faut pas que les états généraux de l’agriculture soient comme les autres Etats généraux qu’on a connus dans ce pays”, a-t-il souligné.

Le président du CNT se dit convaincu que l’actuel ministre de l’Agriculture est déterminé à apporter quelque chose au secteur agricole.

“Parce que l’agriculture est une solution, pas une des solutions, mais une solution pour le développement de la Guinée. On parle de l’électricité, des routes, mais les milliards qu’on investi dans les infrastructures routières si on mettait cet argent dans l’agriculture on aurait des routes”, affirme Dansa Kourouma.