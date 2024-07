Réunis en séance plénière, ce lundi 8 juillet 2024, les conseillers nationaux de la transition ont examiné et adopté trois projets d’accord. Il s’agit de l’accord de prêt pour le financement du projet d’appui au développement agropastoral, à la digitalisation et à l’accès aux marchés en Guinée, de l’accord portant ratification d’un prêt pour la construction d’un hôpital mère-enfant à Coyah, et de la loi portant autorisation de ratification de la convention de crédit.

Signé le 3 août 2023, l’accord de prêt pour le financement du projet d’appui au développement agropastoral, à la digitalisation et à l’accès aux marchés en Guinée est pour un montant de 21 millions USD. L’accord portant ratification d’un prêt pour la construction d’un hôpital mère-enfant à Coyah a été signé le 9 novembre 2023 entre la Guinée et le Fonds saoudien pour le développement, pour un montant de 75 millions USD. Enfin, la loi portant autorisation de ratification de la convention de crédit entre la Guinée et l’Agence française de développement (AFD) pour le financement du projet d’amélioration de l’accès à l’électricité en Guinée forestière (PAAEGF), pour un montant de 60 millions d’euros, signé le 23 avril 2024.

Sous réserve de la prise en compte des recommandations qu’ils ont formulées, les conseillers nationaux ont adopté ces textes de loi à l’unanimité, en présence des membres du gouvernement et des responsables d’institutions.

Avant le vote des conseillers, les ministres de l’Agriculture et de l’Élevage, de la Santé et de l’Hygiène publique, et de l’Énergie ont, à tour de rôle, défendu leurs projets soumis au CNT.

Dans son intervention, le ministre de la Santé, Oumar Diouhé Bah, a expliqué que l’objectif principal de la construction de l’hôpital mère-enfant est d’améliorer l’état de santé de la population tout en renforçant la performance du système sanitaire national. “Le projet prévoit la construction et l’équipement d’un hôpital de référence spécialisé dans la prise en charge des maladies spécifiques des mères et des enfants avec une capacité de 200 lits”, a indiqué le ministre de la Santé.

Concernant l’accord de prêt pour le financement du projet d’appui au développement agropastoral, à la digitalisation et à l’accès aux marchés en Guinée, le ministre de l’Agriculture a fait savoir qu’il s’inscrit dans la matérialisation de la volonté politique du général Mamadi Doumbouya de placer le secteur agricole au cœur des priorités de développement de la Guinée.

Selon Félix Lamah, c’est un projet qui sera mis en œuvre pendant cinq ans, de 2024 à 2028, à travers trois composantes essentielles, à savoir : le développement des infrastructures et l’accès aux facteurs de production, la sécurisation de la production post-récolte, et la facilitation de l’accès aux financements et aux marchés.

Pour sa part, le ministre de l’Énergie a souligné les difficultés rencontrées dans le secteur de l’eau et de l’électricité en Guinée. C’est pourquoi il a invité les conseillers à voter en faveur du financement du projet d’amélioration de l’accès à l’électricité en Guinée forestière (PAAEGF).