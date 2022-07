Le président de la transition s’est exprimé jeudi en conseil des ministres sur les dégâts causés par les fortes pluies qui se sont abattues sur Conakry le lundi dernier. Sur la cause de ces inondations, Colonel Mamadi Doumbouya a exprimé son regret face aux mauvais comportements et l’incivisme des citoyens qui jettent les ordures dans les caniveaux bloquant ainsi le passage des eaux.

«Le président de la transition a regretté avoir constaté les dégâts matériels importants des pluies diluviennes qui se sont abattues lundi dernier sur Conakry. Outre l’origine naturelle, le Chef de l’État a aussi signalé les comportements néfastes et inciviques des populations sur l’environnement à travers les jets anarchiques des ordures dans les caniveaux, empêchant l’évacuation normale des eaux», a rapporté le porte-parole du gouvernement.

Pour donc lutter contre cette pratique à l’approche des grandes pluies, le président du CNRD a invité les responsables des départements de l’Administration du territoire, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de la santé à agir le plus vite que possible.

Mamadi Doumbouya a instruit la prise, dans un bref délai, de toutes les dispositions pour apporter des solutions idoines à cette problématique, a signalé Ousmane Gaoual Diallo, dans le compte-rendu du Conseil des ministres.