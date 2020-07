A l’occasion de la sortie de son livre «La Guinée à cœur», mardi 7 juillet 2020, l’ancien ministre de l’Economie et des finances s’est prononcé sur la situation sociopolitique que traverse la Guinée. Dr Ousmane Doré appelle à l’unité nationale qui passe, selon lui, par «la lutte acharnée contre le virus de l’ethnocentrisme».

Dès l’introduction de son livre en référence aux questions d’ordre politique, l’ancien fonctionnaire du Fmi et de la Bad aborde «la nécessité d’avoir un cadre harmonisé de paix, de stabilité».

«Aujourd’hui, il y a de débat de terrain, un dialogue qui est interrompu et qui pose un certain malaise pour des observateurs comme nous qui venons avec des messages de développement», a-t-il déclaré.

Selon l’ancien ministre de l’Economie, «l’unité nationale passe par une lutte acharnée de tout un chacun contre le virus, non pas de Corona, mais le virus de l’ethnocentrisme qui domine aussi les esprits ici. Il faudrait qu’on fasse une politique qui soit saine et qui prenne en compte les réalités du pays et place notre pays sur une trajectoire irréversible du développement et sortie de crise».

Face à la situation, Dr Ousmane Doré s’est dit prêt à débattre des questions de développement sur la place publique dans les mois et semaines à venir. «Je ne suis pas venu pour m’engager dans la politique politicienne, a-t-il prévenu, mais je suppose que ceux dont il est question véritablement dans ce pays c’est de parler de développement. Nous avons tous les problèmes, l’impunité, la corruption, la mal-gouvernance et tout. Toutes ces questions qui minent notre société ont leur solution dans le développement, dans la création des richesses encore que cette richesse, il faut la partager», a-t-il indiqué.