Le président de la transition, le général d’armée Mamadi Doumbouya, a inauguré ce samedi 7 juin 2025, à Kankan, le tout premier centre cardio-diagnostique régional de Guinée. La cérémonie a rassemblé plusieurs membres du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) ainsi que des représentants du gouvernement.

Lors de son allocution, le ministre du Travail et de la Fonction publique, Faya François Bourouno, a salué une étape majeure dans l’amélioration du système de santé guinéen. « Ce centre de Kankan est le premier d’un réseau national de structures similaires qui verront prochainement le jour à Kindia, N’Zérékoré et Labé. »

Selon lui, cette initiative répond aux aspirations légitimes des citoyens guinéens, désireux d’accéder à des soins de qualité sur l’ensemble du territoire .

« Ce centre se veut un témoignage vivant de cette ambition, au service de la santé de nos concitoyens. Je tiens à rassurer qu’une forte synergie sera mise en place entre le ministère du Travail et de la Fonction publique et celui de la Santé et de l’Hygiène publique pour garantir son bon fonctionnement. »

Baptisé Centre cardio-diagnostique général Mamadi Doumbouya, l’établissement est doté d’équipements médicaux de pointe, notamment un bloc de cathétérisme cardiaque, des salles de consultation en cardiologie, une unité de soins intensifs cardiologiques, un service de mammographie, un laboratoire de biologie médicale, ainsi qu’une pharmacie.

Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Bakary Sylla, a souligné l’importance stratégique de cette infrastructure.

« Ce centre est unique en son genre. C’est la première fois qu’un centre de diagnostic et de cardiologie interventionnelle est implanté à l’intérieur du pays, en particulier à Kankan. Il permet de réaliser des opérations cardiaques et de traiter notamment les AVC. Il est également équipé de tous les dispositifs d’imagerie médicale, dont l’IRM, le scanner, la radiologie et la mammographie, pour la détection précoce du cancer du sein. »

Avec cette inauguration, la Guinée amorce un tournant décisif dans la décentralisation de l’accès aux soins spécialisés, en particulier dans le domaine cardiovasculaire.